В России кратно увеличат производство «Ланцетов»

В «Ростехе» сообщили о планах по увеличению производства беспилотников «Ланцет»

В госкорпорации «Ростех» планируют кратно увеличить производство применяемых в ходе проведения специальной военной операции на Украине дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на форуме «Армия-2023», передает «Интерфакс».

«У нас новое поколение беспилотников-камикадзе, это "Ланцет". Безусловно, он очень востребован, выпускается серийно. Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная», — сообщил он.

По словам Артякова, за последние полтора-два года производство некоторых типов боеприпасов увеличилось в 20-30 раз, а объем производства бронетехники увеличился в 4-5 раз.

Ранее в августе издание The Telegraph писало, что беспилотник «Ланцет» является одной из главных угроз для Вооруженных сил Украины.

В июле в публикации американского издания The Drive отметили, что «Ланцет» нанес значительный удар по украинской системе противовоздушной обороны Skyguard, использующей ракеты Aspide.