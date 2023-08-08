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14:55, 8 августа 2023Наука и техника

В ВСУ рассказали о грозном российском оружии

The Telegraph: в ВСУ заявили об угрозе российского БПЛА «Ланцет»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» является одной из главных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на украинского бойца с позывным Манул сообщает The Telegraph.

«Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — заявил солдат ВСУ.

Издание приводит комментарий советника министра обороны Украины Юрия Саки, согласно которому Россия увеличила производство «Ланцетов», которые представляют опасность для ВСУ.

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The Telegraph отмечает, что российский БПЛА эффективен против украинской бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет артиллеристам.

Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности, беспилотников «Ланцет».

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    Иван Потапов
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