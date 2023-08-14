Обнаружены новые последствия загрязнения Мирового океана

Ученые из США обнаружили частицы микропластика в тканях китов и дельфинов

Киты и дельфины теперь частично состоят из пластика из-за загрязнения Мирового океана. Таковы результаты исследования ученых Дьюкского университета в США, опубликованного в журнале Environmental Pollution.

Анализ показал, что у двух третей изученных морских млекопитающих микроскопические частицы пластика были обнаружены в их жировой ткани и легких. В исследовании оценивались образцы 32 млекопитающих, выловленных или выброшенных на берег на Аляске, в Калифорнии и Северной Каролине в период с 2000 по 2021 год — всего было изучено 12 видов животных, в том числе морской заяц.

Ученые и ранее заявляли, что загрязнение пластиком влечет за собой серьезные последствия для дикой природы океана, но новое исследование показывает, что при попадании в организм микропластик может проходить через пищеварительный тракт животных и по пути оседать в тканях. «Помимо прочих проблем, с которыми сталкиваются морские животные, — изменение климата, загрязнение окружающей среды, шум, попадание больших кусков пластика в желудки — теперь стало ясно, что его мелкие частицы также усваиваются. Теперь они частично состоят из пластика», — заявил автор исследования, аспирант пятого курса Морской лаборатории Дьюкского университета Грег Меррилл-младший.

Пока точно неизвестно, какое влияние пластик окажет на морских млекопитающих, но не исключено, что он может быть опасен для эндокринной системы. В исследовании говорится, что пластмассы потенциально действуют как имитаторы гормонов и нарушают работу эндокринных желез. Авторы работы заявили, что размеры найденных в тканях частиц пластика составляли от 198 микрон до 537 микрон. Для сравнения, диаметр человеческого волоса — около 100 микрон.

По данным ученых из Университета Утрехта в Нидерландах, загрязнение океана пластиком оценивается более чем в 25 миллионов тонн, из которых четверть миллиона тонн плавает на поверхности. Каждый год в океан попадает еще около полумиллиона тонн. По словам авторов исследования, без усилий по очистке и сокращению выбросов пластиковый мусор может удвоиться в течение двух десятилетий.