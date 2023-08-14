Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:06, 14 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с упоминанием социальных карт

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники стали притворяться сотрудниками органов социальной поддержки и предлагать россиянам обновить действующие социальные карты. В случае если гражданин соглашается, он рискует потерять все деньги со своего счета. Об этом в разговоре с РБК предупредил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Россиянам звонят на городские номера и просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. В действительности банковский клиент получает сообщение с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Если гражданин называет цифры кода, а также номер карты, то злоумышленники переводят все средства на свои счета через его аккаунт в онлайн-банке.

В большей степени от такой мошеннической схемы страдают клиенты старшего поколения, предупреждает Ревякин. Для того чтобы не лишиться денег на карте, нужно всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону, объясняет он. В случае со звонками от якобы сотрудников соцподдержки эксперт советует внимательно читать текст входящих СМС, которые поступают после таких звонков. В сообщении всегда будет указана цель проводимой операции и ее детали. Если СМС приходит от банка, то необходимо перезвонить в банк самостоятельно и перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.

С января по март из-за мошенников россияне лишились в общей сложности 4,5 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции анонсировали визит Путина в ближайшие дни

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Финляндия заявила об отсутствии угрозы от России

    100-летняя юбилярша раскрыла доступный каждому секрет долголетия

    Заключен контракт на создание российской группировки СКИФ

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    На затопленное Приморье обрушатся дожди из-за нового тайфуна

    Запад обвинили в парализованности из-за Нигера

    Стало известно о продолжении купального сезона в Москве

    Сотрудники ГИБДД задержали мужчину за поджог военкомата на Урале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости