Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с упоминанием социальных карт

Мошенники стали притворяться сотрудниками органов социальной поддержки и предлагать россиянам обновить действующие социальные карты. В случае если гражданин соглашается, он рискует потерять все деньги со своего счета. Об этом в разговоре с РБК предупредил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Россиянам звонят на городские номера и просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. В действительности банковский клиент получает сообщение с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Если гражданин называет цифры кода, а также номер карты, то злоумышленники переводят все средства на свои счета через его аккаунт в онлайн-банке.

В большей степени от такой мошеннической схемы страдают клиенты старшего поколения, предупреждает Ревякин. Для того чтобы не лишиться денег на карте, нужно всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону, объясняет он. В случае со звонками от якобы сотрудников соцподдержки эксперт советует внимательно читать текст входящих СМС, которые поступают после таких звонков. В сообщении всегда будет указана цель проводимой операции и ее детали. Если СМС приходит от банка, то необходимо перезвонить в банк самостоятельно и перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.

С января по март из-за мошенников россияне лишились в общей сложности 4,5 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год.