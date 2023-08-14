Норвегия поставит Украине систему для борьбы с беспилотниками

Осло поставит Киеву систему для борьбы с БПЛА, контракт оценивается в $70,8 млн

Компания Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Поставку системы будет осуществлять Международный фонд поддержки Украины (IFU), основным вкладчиком которого является Норвегия. По словам главы Министерства обороны страны Бьорна Арильда Грама, это позволит спасти жизни украинцев, а также сыграет важную роль «в сопротивлении российской агрессии».

Ранее Москва причислила Норвегию к недружественным странам. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров связал такую меру с действиями Осло в отношении российских граждан и дипломатов.