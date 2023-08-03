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10:11, 3 августа 2023Мир

Россия причислила Норвегию к недружественным странам

Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам

Фото: Ignacio Ceballos / Unslash

Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для дипмиссий из такого перечня ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России. Кроме того, указывается количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. В частности, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Также известно, что утвержденный список принят для реализации указа президента и может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России.

Ранее российский истребитель подняли в воздух из-за норвежского самолета у границы. Уточняется, что поднятый в воздух перехватчик опознал его как самолет ВВС Норвегии.

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    Анастасия Заикина
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