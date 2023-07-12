Российский истребитель подняли в воздух из-за норвежского самолета у границы

МиГ-31 был поднят в воздух из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи российской границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета P-8A Poseidon. Об этом 12 июля «Ленте.ру» сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в среду приближающийся к госгранице самолет. Поднятый в воздух перехватчик опознал его как самолет ВВС Норвегии. После приближения к нему МиГ-31 тот развернулся от границы.

В ведомстве уточнили, что нарушения границы России не произошло, а полет российского истребителя выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами».

Подобный случай произошел в апреле. Тогда поднятый в воздух Миг-31 также не допустил нарушения воздушной границы России самолетом ВВС Норвегии.