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18:18, 13 апреля 2023Мир

Россия предотвратила нарушение границы норвежским самолетом-разведчиком

Минобороны России: МиГ-31 ВКС РФ сопроводил Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Поднятый в воздух российский истребитель Миг-31 не допустил нарушения воздушной границы России самолетом ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон». Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, поступившем в «Ленту.ру».

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в оборонном ведомстве.

16 января Россия подняла в воздух истребитель Су-27 после того, как над акваторией Балтийского моря была обнаружена цель, приближающаяся к границе страны. Экипаж российского истребителя выяснил, что это самолет Р-3С «Орион» ВМС Германии, его сопроводили над акваторией Балтийского моря. После того как немецкий самолет развернулся от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

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Глеб Бажуткин
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