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12:57, 3 августа 2023Россия

В России объяснили включение Норвегии в список недружественных стран

Сенатор Джабаров: признание Норвегии недружественной связано с акциями против РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Решение российского правительства признать Норвегию недружественной страной является обоснованным, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор связал такую меру с действиями Осло в отношении российских граждан и дипломатов.

«Норвегия — это одна из стран-основательниц НАТО, то есть она с самого начала вошла в этот блок, когда он был организован. Норвегия постоянно участвует во всех враждебных акциях, которые проводит НАТО против России, в том числе в высылке наших дипломатов совершенно необоснованной, в ограничениях на въезд для российских граждан в страну», — сказал он.

При этом Джабаров не исключил снятие с Норвегии статуса недружественной России страны в будущем.

«К сожалению, они (норвежские власти — прим. «Ленты.ру») сейчас вот так негативно относятся к нашей стране. (…) Мы надеемся, что рано или поздно норвежцы поменяют свое отношение к нашей стране, к нашим дипломатам и гражданам и, наверное, тогда мы исключим Норвегию из числа недружественных стран. А пока решение правительства правильное», — добавил сенатор.

Ранее правительство России причислило Норвегию к недружественным странам. «Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в сообщении кабмина.

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    Кирилл Садовский
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