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16:15, 14 августа 2023Среда обитания

Минтранс опроверг предложение с отменой дублирования на английском в метро

В Минтрансе заявили, что не предлагали отмену дублирования на английском в метро

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Минтрансе опровергли предложение с отменой дублирования информации на английском языке в метро и другом транспорте.
Соответствующий комментарий ведомства опубликовало агентство ТАСС.

В Минтрансе заявили, что новый проект приказа содержал в себе не предложение отменить или запретить дублирование информации на английском языке в транспорте в регионах России, а, наоборот, снять «излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости». В ведомстве также отметили, что данные требования для транспорта были установлены в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В Минтрансе подчеркнули, что при принятии предложенного им проекта изменений решение о необходимости дублирования информации на английском языке останется за регионами и будет зависеть от их «территориальных особенностей, а также проводимых в регионе культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий».

Ранее в этот же день стало известно, что Минтранс опубликовал проект изменений, согласно которому дублирование информации на английском языке в метро и другом транспорте в России может стать необязательным. Речь идет о переводе надписей на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, аналогичные правила касаются и аудиосообщений — например, во время объявлений станций и остановок. Позднее президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов раскритиковал инициативу Минтранса, приняв ее за попытку заработать.

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    Полина Кислицына
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