Английский язык на указателях метро станет необязательным

Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском в метро

Дублирование информации на английском языке в метро и другом транспорте в России может стать необязательным. Соответствующий проект изменений в ведомственные приказы опубликовал Минстрой, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о переводе надписей на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, аналогичные правила касаются и аудиосообщений — например, во время объявлений станций и остановок. Отмену обязательства в ведомстве объясняют жалобами граждан, социально-политической ситуацией в стране и повышенной информационной нагрузкой на пассажиров.

Минтранс предлагает, чтобы решение о дублировании информации на английском в транспорте принимали региональные власти. Кроме того, в некоторых субъектах есть возможность переводить надписи и аудиосообщения на другие языки — например, в Казани станции метро объявляют на татарском.

При этом глава Союза пассажиров Кирилл Янков опасается, что регионы могут ошибочно воспринять поправки в приказы и бросятся избавляться от указателей на английском языке. По словам эксперта, целесообразно дублировать информацию в популярных у англоговорящих туристов городах — в Москве, Владивостоке и других. В Самаре же, например, делать это необязательно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый участок московского метро (от «ЗИЛа» до «Коммунарки» Троицкой линии) запустят уже в 2024 году. По словам главы столицы, 17 станций самого протяженного за границами МКАД участка метро сейчас находятся в разной стадии готовности.