Назван срок запуска нового участка московского метро

Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии московского метро

Движение по участку от «ЗИЛа» до «Коммунарки» Троицкой линии столичного метро планируется запустить уже в 2024 году. Такой срок назвал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, 17 станций самого протяженного за границами МКАД участка метро сейчас находятся в разной стадии готовности. Собянин уточнил, что участок между станциями «Новаторская» и «Бачуринская» готов на 70 процентов, там монтируются инженерные системы и проводится отделка. В свою очередь, от «Бачуринской» до «Коммунарки» ведутся монолитные работы, отделка и монтаж инженерных систем.

Мэр рассказал, что Троицкая линия сделает удобнее и быстрее поездки жителей ТиНАО, юга и юго-запада столицы. Ожидается, что пользоваться 40-километровой линией смогут более полутора миллионов москвичей.

Как сообщалось ранее, строительство Троицкой линии московского метрополитена планируется завершить в 2028-2029 годах. В настоящее время утвержден проект планировки от «Коммунарки» до «Кедровой». Длина этого отрезка пути достигнет 9,3 километра. Участок будет состоять из четырех станций — «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая». Первые три из них будут наземными.