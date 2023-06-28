Стали известны подробности о новой ветке московского метро

Мэр Москвы Собянин: утвержден план участка Троицкой линии метро длиной 9,3 километра

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего участка Троицкой линии метро между станциями «Коммунарка» и «Кедровая». Подробности о новой ветке глава города раскрыл в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что длина этого отрезка пути достигнет 9,3 километра. Участок будет состоять из четырех станций — «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая». Первые три из них будут наземными, уточнил мэр.

Глава столицы добавил, что появление метро в этих локациях облегчит транспортную доступность для около 680 тысяч человек — они смогут экономить на ежедневных поездках примерно 25-30 минут.

Ранее стали известны цвета строящихся в Москве линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. В выборе участвовали сами москвичи, голосование проходило на сайте проекта «Активный гражданин». Палитру подобрали таким образом, чтобы цвета новых веток не сливались с уже существующими. В итоге большинство проголосовавших (более 56,2 тысячи человек) остановились на второй комбинации цветов. Так, Троицкая линия будет изумрудной, Рублево-Архангельская — графитовой, а Бирюлевская — рубиновой.