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15:54, 14 августа 2023Среда обитания

Идею с отменой обязательного дублирования на английском в метро раскритиковали

Глава СТА раскритиковал отмену обязательного дублирования на английском в метро

Фото: Агентство «Москва»

Идею с отменой обязательного дублирования на английском языке названия станций в метро сочли попыткой заработать. Такое предположение высказал раскритиковавший инициативу президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов, передает НСН.

По мнению Голова, подобное предложение также может быть связано с «популяризацией незаметных на общем фоне чиновников». «Мы готовились к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, потратили уйму денег на замену всех табличек в метро и на домах, а также путеводителей. Сейчас предлагают от всего этого отказаться. Либо незаметные на общем фоне чиновники пытаются заняться популяризацией, либо предпринимаются попытки заработать денег. Другого объяснения я не вижу», — пояснил он. Президент Союза туристических агентств убежден, что правительство не одобрит идею Минтранса с отказом от обязательного дублирования на английском в метро, так как тратить лишние деньги в разгар спецоперации нецелесообразно.

Ранее в этот же день стало известно, что Минтранс опубликовал проект изменений, согласно которому дублирование информации на английском языке в метро и другом транспорте в России может стать необязательным. Речь идет о переводе надписей на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, аналогичные правила касаются и аудиосообщений — например, во время объявлений станций и остановок.

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    Полина Кислицына
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