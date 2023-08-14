Турция заявила о планах по возвращению сирийцев в Алеппо
Турция обсуждает с Россией и Сирией механизм возвращения сирийских беженцев в провинцию Алеппо. Они также сформируют необходимую инфраструктуру, передает телеканал AHaber.
В публикации отмечается, что инициатива позволит «полностью устранить все связанные с нелегальной миграцией проблемы». Механизм под названием «Модель Алеппо» будет реализована вместе с МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития.
«Переговоры сосредоточены на Алеппо, их суть в том, чтобы "оживить" социальную и коммерческую жизнь в провинции. Если таким образом будут "оживлены" "безопасные зоны" и Алеппо, то живущие в Турции сотни тысяч сирийцев вернутся на родину», — подчеркивают журналисты.
Ранее сообщалось, что Турция изменит иммиграционную политику для вступления в Евросоюз. Страна начнет более тщательно подходить к получению гражданства лицами, ищущими убежища.