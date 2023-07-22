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11:06, 22 июля 2023Мир

Турция изменит иммиграционную политику для вступления в ЕС

Hurriyet: Турция усложнит получение гражданства для вступления в ЕС

Фото: Ludivuc Marin / Reuters

Турция изменит иммиграционную политику для вступления в Европейский союз (ЕС) пишет газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

«В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам», — отмечает издание.

Отныне Турция будет более тщательно подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Дипломатические источники издания назвали таких людей одним из важнейших аспектов визовой проблемы, поскольку некоторые получают гражданство Турции и уезжают в Европу.

Европейскому союзу также предстоит многое сделать при условии, что Турция будет хорошо защищать свои границы и гарантировать недопущение мигрантов в страны ЕС, заявил источник газеты.

Ранее представитель Еврокомиссии Петер Стано исключил возможность Турции стать членом ЕС в 2024 году. Он подчеркнул, что процесс вступления в ЕС занимает годы, а не часы. По его словам, Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

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    Анастасия Заикина
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