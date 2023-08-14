Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:54, 14 августа 2023Экономика

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» рекордно выросли

«Ведомости»: поставки «Газпрома» в Европу по «Турецкому потоку» рекордно выросли
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

В первые девять дней августа 2023 года «Газпром» нарастил суточные поставки газа в страны Евросоюза по трубопроводу «Турецкий поток» до исторического максимума, составившего более 51 миллиона кубометров, пишут «Ведомости».

Общий объем поставок российской компании в ЕС по этому направлению за указанный период составил 462 миллиона кубов. По данным журналистов, среднесуточная прокачка газа в тот же период 2022 года была на 24 процента меньше, а существенный рост экспорта начался еще в июле текущего года. В результате поставки в прошлом месяце достигли 46,3 миллиона кубометров в сутки, что превышает максимум декабря 2021 года в 46 миллионов кубов.

Материалы по теме:
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России.Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
7 августа 2023
Доллар дороже 100 рублей. Чего дальше ждать от курсов валют?
Доллар дороже 100 рублей.Чего дальше ждать от курсов валют?
Сегодня

Отмечается, что текущий объем поставок газа по «Турецкому потоку» в ЕС даже выше проектной мощности, установленной для обеих ниток газопровода на уровне 43,1 миллиона кубометров в сутки. По одной из них газ сейчас поставляется в Болгарию и далее в страны Юго-Восточной Европы.

9 августа цены на газ на нидерландском хабе TTF, по данным ICE, подскочили на 28 процентов, превысив 450 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что цены выросли из-за угрозы забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — одного из трех крупнейших мировых экспортеров СПГ.

Цены на российский газ стали более комфортными для европейских импортеров, чем цены на споте, полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Как считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит, «Газпром» может оказаться обладателем самого дешевого газа на рынке и спрос на него еще больше возрастет.

Ранее старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин оценил возможный рост мировых цен на газ из-за забастовки в Австралии. По его словам, рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар дороже 100 рублей. Чего дальше ждать от курсов валют?

    В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

    ЦБ допустил повышение ключевой ставки из-за курса рубля

    Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Верховного суда

    Ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Путин призвал дать регионам право вводить курортный сбор

    Apple добавит USB-C в старые модели iPhone

    В России заметили подготовку США к компромиссу по Крыму

    Популярного блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

    Чешский хоккеист получил российский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости