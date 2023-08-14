Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» рекордно выросли

«Ведомости»: поставки «Газпрома» в Европу по «Турецкому потоку» рекордно выросли

В первые девять дней августа 2023 года «Газпром» нарастил суточные поставки газа в страны Евросоюза по трубопроводу «Турецкий поток» до исторического максимума, составившего более 51 миллиона кубометров, пишут «Ведомости».

Общий объем поставок российской компании в ЕС по этому направлению за указанный период составил 462 миллиона кубов. По данным журналистов, среднесуточная прокачка газа в тот же период 2022 года была на 24 процента меньше, а существенный рост экспорта начался еще в июле текущего года. В результате поставки в прошлом месяце достигли 46,3 миллиона кубометров в сутки, что превышает максимум декабря 2021 года в 46 миллионов кубов.

Отмечается, что текущий объем поставок газа по «Турецкому потоку» в ЕС даже выше проектной мощности, установленной для обеих ниток газопровода на уровне 43,1 миллиона кубометров в сутки. По одной из них газ сейчас поставляется в Болгарию и далее в страны Юго-Восточной Европы.

9 августа цены на газ на нидерландском хабе TTF, по данным ICE, подскочили на 28 процентов, превысив 450 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что цены выросли из-за угрозы забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — одного из трех крупнейших мировых экспортеров СПГ.

Цены на российский газ стали более комфортными для европейских импортеров, чем цены на споте, полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Как считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит, «Газпром» может оказаться обладателем самого дешевого газа на рынке и спрос на него еще больше возрастет.

Ранее старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин оценил возможный рост мировых цен на газ из-за забастовки в Австралии. По его словам, рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров.