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14:26, 14 августа 2023Путешествия

Россиянам сообщили о вышедших за рамки ценах на путешествия

АТОР: минимальная стоимость туров за границу превысила 160 тысяч рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Поездки за границу для россиян станут еще дороже из-за ослабления курса рубля. Минимальная стоимость тура уже превысила 160 тысяч рублей, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал журналистам, что из-за динамики валютного курса цены на заграничные путешествия выходят за рамки и становятся роскошью.

«Сейчас за тысячу долларов слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40–50 тысяч рублей не существует. 160–180 тысяч нужно минимум», — сказал Мурадян.

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Хотя подорожание затрагивает любые путешествия, основной ценовой удар приходится по бюджетным турам среднего класса. Мурадян уточнил, что речь о поездках в Турцию и Египет, дешевых турах в ОАЭ, Индию, Таиланд и на Шри-Ланку.

Вице-президент АТОР добавил, что тренд на рост цен наблюдается с мая. Российские потребители привыкли и смирились с этим, так что серьезного падения спроса сейчас не наблюдается. Оценить влияние просадки рубля на туристический сектор можно будет только в сентябре, заключил Мурадян.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 августа, курс рубля продолжил падение и опустился до 101,6 рубля за доллар и 111 рублей за евро. Аналитики ожидают, что это не предел и национальная валюта может снизиться до 110–120 рублей к доллару.

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    Мария Борисова
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