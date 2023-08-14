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12:49, 14 августа 2023Забота о себе

Врач рассказал о связи простатита и рака

Уролог Сысоев предупредил, что симптомы рака схожи с симптомами простатита

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Симптомы рака простаты часто схожи с симптомами простатита, предупредил андролог-уролог, онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев. На связь этих болезней он указал в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что аденома простаты не увеличивает риск развития рака простаты. Однако на начальном этапе рак может себя или не проявлять, или его симптомы будут схожи с симптомами простатита. Это, в свою очередь, усложняет раннюю диагностику рака.

Самыми яркими симптомами аденомы простаты являются частые и внезапные позывы к мочеиспусканию, слабая струя мочи, увеличение времени, которое нужно чтобы помочиться, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, примеси крови в моче

Александр Сысоевандролог-уролог, онкоуролог

В зоне риска развития аденомы находятся мужчины старше 50 лет с генетической предрасположенностью, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, рассказал Сысоев.

По словам уролога, лечение аденомы простаты обычно начинают с приема препаратов, помогающих нормализовать процесс мочеиспускания и затормозить рост клеток. Если это не приносит результатов или у пациента развиваются осложнения, назначают операцию.

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Сысоев призвал мужчин внимательно относиться к здоровью и регулярно проходить обследования у уролога. Это, отметил он, позволит не только сократить риски возникновения рака и обнаружить его на ранней стадии, но и избежать аденомы простаты и других заболеваний.

Ранее уролог Александр Лубенников назвал способ сохранить потенцию после 50 лет. Он призвал следить за весом и гормонами.

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    Вера Владзиевская
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