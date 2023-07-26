Мужчинам назвали способы сохранить стабильную эрекцию после 50 лет

Уролог Лубенников призвал следить за гормонами и весом для хорошей эрекции после 50 лет

Для сохранения хорошей эрекции после 50 лет необходимо следить за психическим и физическим здоровьем, а также контролировать вес, уверен уролог-андролог Александр Лубенников. Эти и некоторые другие способы избежать эректильной дисфункции он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Лубенников призвал мужчин заботиться о здоровье, причем это лучше начинать делать минимум с 30 лет. По его словам, в зрелом возрасте важное значение для потенции имеют масса тела, состояние сердечно-сосудистой системы и уровень гормонов. Чтобы сохранить эрекцию, мужчинам после 50 лет необходимо соблюдать сбалансированную диету, контролировать артериальное давление, регулярно проверять уровень тестостерона и в случае дефицита компенсировать его.

Также в зрелом возрасте для сохранения эрекции необходимо не допускать проблем с ментальным здоровьем, продолжил уролог.

Для потенции мужчин пожилого возраста важное значение имеют доверительные, близкие отношения с постоянной партнершей, с которой он регулярно занимается сексом Александр Лубенников врач уролог-андролог, доктор медицинских наук

Наконец, на качестве эрекции сказывается и удовлетворенность мужчины жизнью. Достичь ее помогут общение с друзьями, хобби, интересные поездки в новые места, подытожил Лубенников.

Ранее врач гинеколог-эндокринолог Давид Айрапетов предупредил о вреде нерегулярной половой жизни для здоровья. По его словам, длительное воздержание может привести к гормональному дисбалансу и проблемам с зачатием детей.