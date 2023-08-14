«Пари Нижний Новгород» победил «Ахмат» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» победил «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. На первой минуте ворота соперников поразил нападающий Эдгар Севикян. Укрепил преимущество хозяев форвард Тимур Сулейманов на 38-й минуте. Из-за дисквалификации встречу пропускал главный тренер нижегородцев Сергей Юран.

Благодаря победе «Пари Нижний Новгород» поднялся на десятое место в турнирной таблице. В активе команды четыре очка. «Ахмат» с тремя очками располагается на 11-й строке.

В следующем туре 20 августа «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». «Ахмат» в тот же день примет на своем поле «Оренбург».