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18:58, 14 августа 2023Мир

США зафиксировали вблизи Аляски четыре военных самолета России

ТАСС: военные самолеты России были замечены в опознавательной зоне ПВО Аляски
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало четыре российских военных самолета в зоне действия противовоздушной обороны (ПВО) США на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении командования было подчеркнуто, что российские самолеты летели в международном пространстве, не нарушая границ. «Эта активность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — сказано в заявлении.

Министерство обороны России подтвердило проведение плановых полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в зоне Арктики. В ведомстве было отмечено, что вылеты были выполнены «в воздушном пространстве над нейтральными водами».

Ранее в США удивились учениям России и Китая у берегов Аляски. По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, учения Москвы и Пекина в этом регионе шокировали власти США.

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    Максим Габриелян
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