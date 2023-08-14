Российская стратегическая авиация выполнила полеты над Арктикой

Российская стратегическая авиация выполнила плановые полеты над Арктикой

Российская стратегическая авиация выполнила плановые полеты над нейтральными водами Арктики и Балтики. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Бофорта и Северного Ледовитого океана. Самый продолжительный полет составил более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, а также Северной Атлантики.

Ранее сообщалось, что Северный флот России начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Учения будут длиться несколько дней. Они проводятся ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота.