69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:56, 14 августа 202369-я параллель

Российская стратегическая авиация выполнила полеты над Арктикой

Российская стратегическая авиация выполнила плановые полеты над Арктикой

Российская стратегическая авиация выполнила плановые полеты над нейтральными водами Арктики и Балтики. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Бофорта и Северного Ледовитого океана. Самый продолжительный полет составил более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, а также Северной Атлантики.

Ранее сообщалось, что Северный флот России начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Учения будут длиться несколько дней. Они проводятся ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар упал ниже 100 рублей

    Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

    На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

    Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

    47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

    Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

    Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

    Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

    Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

    Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости