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10:50, 11 августа 202369-я параллель

Северный флот начал учения в Арктической зоне

Северный флот России начал учения в Арктической зоне

Архивное фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

«Под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути», — сказано в сообщении.

Учения будут длиться несколько дней. За это время будут отработаны вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и передислокации части подразделений береговых войск. Бойцы изучат возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне, проведут спецоперации по изоляции районов действий, научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

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Такие учения проводятся ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота. В тренировке примут участие восемь тысяч военных, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов и до 50 единиц боевой и специальной техники.

В апреле корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела учения, в ходе которых был отработан поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море. На отдельных этапах учения моряки взаимодействовали с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов.

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    Варвара Родикова
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