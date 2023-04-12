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12:12, 12 апреля 2023Наука и техника

Российские корабли на учениях отработают поиск подлодки «противника»

Корабельная группа СФ на учениях отработает поиск подлодки «противника» в Баренцевом море

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых отработает поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышла корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ. В составе группы действуют малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Брест"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что противоминное обеспечение выхода корабельной поисково-ударной группы обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий Юнга» проекта 1265 «Яхонт».

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Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» проекта 1124М в течение нескольких дней будут отрабатывать слаженность действий в составе группы, а также выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подлодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения кораблей. Корабельной поисково-ударной группе будут противодействовать экипажи подлодок СФ, а на отдельных этапах учения моряки будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов.

В марте в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море.

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Даниил Иринин
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