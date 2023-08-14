В сети появилась новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

DTF: в Plaion назвали 1 декабря датой выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Новая часть серии S.T.A.L.K.E.R. может выйти в начале зимы. Об этом сообщает издание DTF со ссылкой на пользователей Twitter.

Журналисты портала обратили внимание на публикации пользователей в сети, которые заметили страницы с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 на сайте немецко-австрийской компании Plaion. На страницах сетевого магазина было указано несколько версий тайтла и единая дата выхода — 1 декабря 2023 года.

Авторы медиа отметили, что дата выхода могла появиться на сайте ретейлера в качестве заглушки: так бывает, когда сроки релиза игры еще не установлены. Однако журналисты подчеркнули, что Plaion является официальным партнером студии GSC Game World, которая разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также на то, что дата выхода указана верно, может намекать тот факт, что 1 декабря 2023 года приходится на пятницу. В этот день недели игровые студии часто выпускают свои тайтлы. На основании этой информации журналисты предположили, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 находится на финальной стадии.

В начале августа авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что GSC Game World покажет играбельную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 в конце августа. Ожидается, что тайтл продемонстрируют на мероприятии gamescom 2023, которое пройдет с 23 по 27 августа в Кельне.