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21:22, 14 августа 2023Россия

Стало известно о причинах избиения одноногого ветерана СВО в Забайкалье

Причиной избиения одноногого ветерана СВО назвали его попытку расстрела людей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Причиной избиения одноногого ветерана СВО Михаила Таскина назвали его попытку расстрела людей в 2019 году. Об этом стало известно журналистам издания Regnum.

Как выяснили журналисты, в 2019 году Таскин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в центре города из-за парковочного места. За это он получил 9 лет колонии. Однако, отсидев около двух лет, он ушел на фронт в составе частной военной компании, рассказал брат избитого Александр. На фронте мужчина отслужил два месяца и получил ранение.

6 августа сообщалось, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации.

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    Марина Совина
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