Стало известно о причинах избиения одноногого ветерана СВО в Забайкалье

Причиной избиения одноногого ветерана СВО назвали его попытку расстрела людей

Причиной избиения одноногого ветерана СВО Михаила Таскина назвали его попытку расстрела людей в 2019 году. Об этом стало известно журналистам издания Regnum.

Как выяснили журналисты, в 2019 году Таскин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в центре города из-за парковочного места. За это он получил 9 лет колонии. Однако, отсидев около двух лет, он ушел на фронт в составе частной военной компании, рассказал брат избитого Александр. На фронте мужчина отслужил два месяца и получил ранение.

6 августа сообщалось, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации.

