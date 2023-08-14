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19:56, 14 августа 2023Забота о себе

Хирург предупредил о неожиданной опасности горячего чая

Хирург Умнов: употребление слишком горячего чая грозит раком гортани и пищевода

Фото: Konstantin Evdokimov / Unsplash

Если часто пить слишком горячий чай, могут развиться несколько опасных онкологических заболеваний, рассказал хирург Александр Умнов. О неожиданной опасности популярного напитка он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, оптимальная температура горячей пищи составляет 50–60 градусов, а употребление слишком горячих продуктов грозит раком гортани и пищевода. «При приеме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия. Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в восемь раз», — предупредил врач.

Хирург подчеркнул, что даже небольшое снижение температуры чая, например, на четыре градуса, уменьшает риск развития онкологических заболеваний в два раза.

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Кроме того, подчеркнул Умнов, слишком горячий чай значительно ухудшает работу вкусовых рецепторов и разрушает зубную эмаль. В ней, отметил эксперт, появляются микротрещины, в которые попадают бактерии, и в итоге развивается кариес. Наконец, заключил хирург, под воздействием горячих напитков расширяются сосуды носовой полости, а это, в свою очередь, может вызвать кровотечение из носа.

Ранее врач-психотерапевт Дэниэл Амен заявил, что употребление кофе вредит здоровью мозга и приводит к его раннему старению. По словам Амена, одна чашка кофе в день не навредит, однако со временем суточная доза, как правило, увеличивается из-за привыкания.

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    Александра Лисица
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