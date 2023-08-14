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01:58, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

Дуров заявил, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Мессенджер Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей, заявил основатель сервиса Павел Дуров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен опубликовал пост в честь 10-летия мессенджера. Как считает Дуров, в будущем платформа будет возглавлять инновации в социальных сетях в целом. «Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа», — подчеркнул он. Когда именно пользователи смогут начать публиковать сторис, Дуров уточнять не стал.

Как отметил основатель сервиса, за 10 лет исключительно за счет метода «сарафанного радио» удалось набрать 800 миллионов активных пользователей.

20 июля в Telegram появились сторис для пользователей с премиум-аккаунтом. Дуров объяснял, что у каждого пользователя будет право выбрать, кому доступны для просмотра его сторис. К ним можно будет делать подписи, ставить ссылки или отмечать других людей. Доступность сторис — от шести до 48 часов в зависимости от выбора самого пользователя, который их публикует.

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    Марина Совина
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