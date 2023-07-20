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23:45, 20 июля 2023Интернет и СМИ

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появились сторис для пользователей с премиум-аккаунтом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мессенджер Telegram запустил новую функцию — сторис. Она находится в верхней части экрана, сообщает РИА Новости.

На данный момент функция доступна только для пользователей мессенджера с премиум-аккаунтом — Telegram Premium. Об этом сообщается в плашке, которая всплывает при попытке опубликовать сторис.

В конце июня российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление сторис в мессенджере. Он уточнил, что функцию добавят в приложение в июле. «В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить сторис в Telegram. Изначально мы были против этого. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей», — подчеркнул Дуров.

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    Марина Совина
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