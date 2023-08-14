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18:24, 14 августа 2023Культура

Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

Адвокат Сергей Жорин рассказал об угрозах в адрес певицы Лады Дэнс

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Адвокат российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Жорин рассказал об угрозах в адрес артистки. Его цитирует «Пятый канал».

«Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», — сообщил Жорин, отметив, что певице также поступали угрозы по телефону.

Адвокат рассказал, что директор Дэнс Сергей Пудовкин в связи с этим попросил подготовить обращение в правоохранительные органы.

Ранее Пудовкин рассказал, что реабилитация артистки после ДТП требует «мимической тишины».

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

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    Варвара Кошечкина
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