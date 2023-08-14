Директор Лады Дэнс заявил о запрете для певицы двигаться и говорить после ДТП

Директор Лады Дэнс заявил, что певице нельзя говорить и передвигаться после ДТП

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Пудовкин рассказал о том, что реабилитация артистки после ДТП требует «мимической тишины». Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Медиаменеджер подчеркнул, что исполнительнице нельзя двигаться и говорить, поэтому в ближайшее время она не будет давать никаких комментариев, касающихся ее состояния, а также записывать видеообращения.

«Будет длительный, сложный, болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа реабилитации. Тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация — все это будет позднее», — добавил Пудовкин.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

Позже в сети появились первые фотографии исполнительницы после серьезного ДТП. 13 августа звезда вышла на связь и сообщила о своем состоянии.