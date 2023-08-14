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19:30, 14 августа 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за стрельбу в кафе с тремя пострадавшими

В Волгограде поместили в СИЗО 34-летнего мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде суд арестовал 34-летнего местного жителя, устроившего стрельбу в кафе и ранившего нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в июне 34-летний россиянин открыл стрельбу в кафе Black lion в Красноармейском районе. Россиянин ранил троих мужчин, их госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили дело, а в августе фигуранта поймали. Теперь по решению суда он пробудет в СИЗО до 3 сентября.

Ранее стало известно, что в Волгограде подростки обстреляли и избили битой 19-летнюю девушку из-за 9000 рублей.

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    Екатерина Власова
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