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14:46, 15 августа 2023Экономика

Курс доллара превысил 99 рублей

Курс доллара превысил 99 рублей после повышения ставки ЦБ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

К середине дня вторника, 15 августа, курс доллара превысил 99 рублей. На ослабление рубля не повлияло решение совета директоров Центробанка, который поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро превысил 108 рублей. С начала дня обе валюты прибавляют более процента, однако еще не достигли максимумов понедельника, которые фиксировались до заявления о внеочередном заседании совета директоров ЦБ.

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