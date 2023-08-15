США отказали России в визах на мероприятия по линии АТЭС

Посол Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США используют свое председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статус принимающей стороны для дискриминации участия РФ в работе форума и политизации дискуссий. Слова Антонова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты отказывают в выдаче виз российским представителям и создают препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи. «Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — указал посол.

Также Антонов отметил «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона» как текущего председателя авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что очередная волна санкций США против России говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны.