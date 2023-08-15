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20:11, 15 августа 2023Забота о себе

Россиянам назвали скрытые симптомы рака

Онкохирург Иванов назвал беспричинную потерю веса скрытым симптомом рака

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Одним из самых распространенных скрытых симптомов рака является беспричинная потеря веса, рассказал онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Некоторые другие «тихие» признаки онкологического заболевания он назвал россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Иванова, все симптомы рака можно условно разделить на явные и неочевидные. К первой категории относятся новообразования на коже, уплотнения, которые можно обнаружить наощупь, например, в молочной железе, странные выделения.

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При этом онкохирург указал, что внутренние изменения, свидетельствующие о развитии патологии, заметить гораздо сложнее. В первую очередь он рекомендовал обращать внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Об онкологическом заболевании могут свидетельствовать снижение аппетита, беспричинная потеря веса, необъяснимая тошнота и расстройство стула.

Также к тревожным признакам рака Иванов отнес продолжительный кашель и кровь в мокроте. Разумеется, все эти симптомы необязательно говорят о наличии рака, но, если они долго не проходят, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить все риски, подчеркнул врач.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова перечислила виды доброкачественных образований на коже, которые склонны становиться злокачественными. Специалистка предупредила, что к предраковым состояниям кожи относятся старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог.

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    Наталья Обрядина
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