Россиянам назвали скрытые симптомы рака

Онкохирург Иванов назвал беспричинную потерю веса скрытым симптомом рака

Одним из самых распространенных скрытых симптомов рака является беспричинная потеря веса, рассказал онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Некоторые другие «тихие» признаки онкологического заболевания он назвал россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Иванова, все симптомы рака можно условно разделить на явные и неочевидные. К первой категории относятся новообразования на коже, уплотнения, которые можно обнаружить наощупь, например, в молочной железе, странные выделения.

При этом онкохирург указал, что внутренние изменения, свидетельствующие о развитии патологии, заметить гораздо сложнее. В первую очередь он рекомендовал обращать внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Об онкологическом заболевании могут свидетельствовать снижение аппетита, беспричинная потеря веса, необъяснимая тошнота и расстройство стула.

Также к тревожным признакам рака Иванов отнес продолжительный кашель и кровь в мокроте. Разумеется, все эти симптомы необязательно говорят о наличии рака, но, если они долго не проходят, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить все риски, подчеркнул врач.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова перечислила виды доброкачественных образований на коже, которые склонны становиться злокачественными. Специалистка предупредила, что к предраковым состояниям кожи относятся старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог.