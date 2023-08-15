Бывшего полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

В Москве экс-полковника Квачкова оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Квачкова признали виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России»).

О составлении протокола в отношении экс-полковника стало известно 18 июля. Поводом для этого стали публикации Квачкова в социальных сетях, на них обратил внимание сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве.

Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник также отбыл.