В отношении бывшего полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии

В отношении бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова возбудили уголовное дело

В отношении бывшего полковника главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 18 июля, он лично рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

По словам Квачкова, уголовное дело в отношении него возбудили по статье о дискредитации армии после доноса неизвестного гражданина. Об этом он узнал благодаря письму в почтовом ящике, в котором его проинформировали, что 17 июля в Дорогомиловском районном суде Москвы состоялось заседание по заявлению гражданина.

В каком именно выступлении Квачкова усмотрели нарушение закона, ему пока не известно. Бывший полковник отправил в суд телеграмму о том, что не был проинформирован о заседании. Само решение будет изготовлено и направлено ему в течение трех дней.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.