В Госдуме оценили последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Депутат Делягин предложил вернуть обязательную продажу валютной выручки компаний

Помочь стабилизировать валютные курсы может не повышение ключевой ставки, а введение обязательной продажи валютной выручки. Также актуальным было бы ограничение финансовых спекуляций, ограничение покупки валюты для крупных субъектов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Повышая ключевую ставку, Центробанк пытается копировать действия марта 2022 года, но в совершенно других условиях. Тогда ставку повысили почти вдвое, но в условиях общественного шока. Сейчас ситуация совершенно иная и, на самом деле, повторяются события 2014 года, когда повышение ставки только усиливало атаку на валютный рынок», — сказал Делягин.

Депутат также добавил, что в марте 2022 года большее влияние на стабилизацию курса оказала не ставка, а введение обязательной продажи валютной выручки. То же, по мнению Делягина, было бы актуально и сейчас.

«Обязательная продажа валютной выручки, плюс нужно ограничение финансовых спекуляций, то есть, ограничение покупки валюты для крупных субъектов», — считает депутат.

Решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов было принято на прошедшем утром 15 августа экстренном заседании совета директоров регулятора. На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября 2022 года года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента.