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13:19, 15 августа 2023Мир

Путин и глава Мали обсудили урегулирование в Нигере

Путин и президент Мали Гоита обсудили урегулирование ситуации в Нигере

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер Мали Ассими Гоита по телефону обсудили урегулирование дипломатическим путем ситуации в Нигере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны уделили внимание ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Отдельно подчеркнута важность урегулирования ситуации в Нигере «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Россия «умело проникала» в Нигер на протяжении многих лет. Однако к мятежу в республике она не имеет отношения.

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    Александр Слабиев
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