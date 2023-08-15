Путин и глава Мали обсудили урегулирование в Нигере

Путин и президент Мали Гоита обсудили урегулирование ситуации в Нигере

Президент России Владимир Путин и лидер Мали Ассими Гоита по телефону обсудили урегулирование дипломатическим путем ситуации в Нигере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны уделили внимание ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Отдельно подчеркнута важность урегулирования ситуации в Нигере «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Россия «умело проникала» в Нигер на протяжении многих лет. Однако к мятежу в республике она не имеет отношения.

