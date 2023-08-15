Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 15 августа 2023Россия

Приказ о выдаче документа о смене пола в России утратил законную силу

Минздрав России признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минздрав России признал утратившим законную силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медицинскими организациями справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый приказ вступил в законную силу с момента его опубликования.

Ранее Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева призвала не отменять решения о смене пола для людей, которые находятся в процессе этого. По ее словам, после принятия закона о запрете процедуры «прокуратура [начинает] пытаться открутить назад истории некоторые, считая, что эти люди незаконно получили паспорт». Она подчеркнула, что это опасно, так как на кону стоят человеческие жизни, потому что меняющие пол россияне находятся в нестабильном психическом состоянии.

Материалы по теме:
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022
«Самая крупная ошибка в моей жизни» Депрессия и страх — истории россиян, которые дважды сменили пол
«Самая крупная ошибка в моей жизни»Депрессия и страх — истории россиян, которые дважды сменили пол
24 ноября 2021
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь» Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
16 сентября 2019

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола 24 июля. Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья. Запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    Два подбитых танка Leopard попали на видео украинских солдат

    Названы лучшие «неморские» курорты России для отдыха осенью

    Избивших и переехавших мужчину машиной россиян задержали

    Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Спартак»

    Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

    Актриса из сериала «Московская сага» раскрыла размер своей пенсии

    В Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов

    Приказ о выдаче документа о смене пола в России утратил законную силу

    Психолог назвала способы дать отпор делающему откровенные намеки коллеге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости