Приказ о выдаче документа о смене пола в России утратил законную силу

Минздрав России признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола

Минздрав России признал утратившим законную силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медицинскими организациями справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый приказ вступил в законную силу с момента его опубликования.

Ранее Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева призвала не отменять решения о смене пола для людей, которые находятся в процессе этого. По ее словам, после принятия закона о запрете процедуры «прокуратура [начинает] пытаться открутить назад истории некоторые, считая, что эти люди незаконно получили паспорт». Она подчеркнула, что это опасно, так как на кону стоят человеческие жизни, потому что меняющие пол россияне находятся в нестабильном психическом состоянии.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола 24 июля. Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья. Запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.