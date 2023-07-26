В СПЧ призвали не отменять решения о смене пола для одной категории россиян

Член СПЧ призвала не отменять решения о смене пола для людей в процессе процедуры

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева призвала не отменять решения о смене пола для людей, которые находятся в процессе процедуры. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, до принятия закона о запрете смены пола в России было сложно провести такую операцию, и на нее решались единицы. Меркачева объяснила, что для завершения процедуры требовалось несколько лет, а итоговая операция полагалась только тем, кто уже поменял пол в паспорте. Член СПЧ подчеркнула, что медики, ставя свою подпись в заключении, разрешающем процедуру, ручались за пациента работой и репутацией. «Если вдруг человек получил такую справку, а на самом деле исходил из соображений то ли корыстных, то ли до конца не принял решение, то эти медики, по сути, совершили преступление», — заявила она.

Кроме того, Меркачева заявила, что после принятия закона «прокуратура [начинает] пытаться открутить назад истории некоторые, считая, что эти люди незаконно получили паспорт». По ее мнению, это опасно, так как на кону стоят человеческие жизни. Важно понимать, что меняющие пол россияне находятся в нестабильном психическом состоянии. «Обычно у них серьезные гормонально врожденные нарушения, в том числе количество хромосом не соответствует тому полу, с которым они родились», — заявила она.

Меркачева добавила, что если сейчас таких людей начнут «прессовать» судами и отменами решений о смене пола, то они могут не выдержать, «и мы будем свидетелями трагичных историй».

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заверила, что в России не будут изымать детей из семей трансгендеров. Согласно закону, смена пола является основанием для аннулирования брака. По словам парламентария, в этом случае ребенок останется с одним из родителей.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам страны менять пол. Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья. Запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.