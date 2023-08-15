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02:32, 15 августа 2023Среда обитания

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за наводнения

Режим ЧС ввели в Приморье из-за масштабов ущерба от наводнения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. «Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — указал Кожемяко, отметив, что в случае необходимости будет возможность обратиться за федеральной поддержкой.

Также в своем обращении губернатор отметил, что по расчетам критерии для введения режима ЧС режима в регионе есть.

Ранее сообщалось, что жителям Михайловского района Приморского края пообещали выплатить по 25 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости из-за затопления.

Мощные ливни на юге Приморья начались 9 августа. Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС заявили, что тайфун «Ханун», принесший сильное наводнение, покинул регион. В связи с этим, отметил представитель ведомства, ожидается улучшение паводковой обстановки. Кроме того, он уточнил, что накануне больших осадков с учетом прогноза погоды в Приморье были заблаговременно сосредоточены подразделения МЧС.

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    Екатерина Подвигина
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