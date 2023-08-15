В Екатеринбурге провели костюмированный карнавал на сапах

В честь 300-летия Екатеринбурга состоялся карнавал на сапах VIZSUPFEST

В честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга на берегу Верх-Исетского пруда провели костюмированный карнавал на сапах VIZSUPFEST. Об этом сообщает издания KP.RU.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 13 августа. Десятки горожан пришли на пляж Cuba Cuba в ярких и необычных образах, чтобы устроить заплыв. Там можно можно было увидеть участников в костюмах инопланетян, бабочек, принцесс, и даже парня в маске коня.

Принять участие в костюмированном карнавале смог любой желающий, но перед его началом прошли любительские соревнования по сапсерфингу. Кроме того, программа предусматривала разные мастер-классы по йоге, баланс-бордам и так далее.

В конце праздника зрители выбрали лучшие костюмы в нескольких номинациях: Мисс и Мистер ВИЗ, командная номинация «Команда мечты», «Уральское чудо».

Ранее в августе в поселке Никель Мурманской области состоялся традиционный фестиваль «Северный ветер», который включает в себя соревнования по баскетболу и петанку, а также занятия по йоге и сапсерфинг.