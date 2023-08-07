В Мурманской области прошел первый в мире конкурс по сап-баскетболу

В мурманском поселке Никель прошел первый в мире конкурс по сап-баскетболу

В поселке Никель Мурманской области состоялся традиционный фестиваль «Северный ветер», который включает в себя соревнования по баскетболу и петанку, а также занятия по йоге и сапсерфинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Норникеля».

По словам директора департамента общественных связей компании Татьяны Смирновой, этот фестиваль стал доброй традицией.

Фестиваль — прекрасная традиция, которая началась в 2018 году в сотрудничестве с нашими добрыми друзьями из администрации Печенгского района. «Северный ветер» — семейный фестиваль, где каждый может найти активность по душе, доступны традиционные и полюбившиеся северянам водные виды спорта — сапсерфинг и сап-йога Татьяна Смирнова Директор департамента общественных связей компании «Норникель»

Особенным гостем мероприятия в этом году стала серебряная призерка Олимпийских игр по баскетболу 3х3 в Токио Ольга Фролкина. Она впервые побывала в Никеле и поделилась впечатлениями от поездки: «Мы долго добирались, но по пути было время насладиться красотой природы. Невероятные пейзажи, озера, реки — фантастика! Приятно стать частью такого спортивного фестиваля».

В заключительный день состоялся турнир по баскетболу 3х3, участие в котором приняли шесть команд. Победу с минимальным отрывом (9:8) одержал коллектив Ольги Фролкиной.

В рамках «Северного ветра» состоялся первый в мире конкурс по сап-баскетболу: участникам нужно было доплыть на сапсерфе до точки, встать на него и за три попытки поразить кольцо с расстояния в 10 метров. В финал вместе со спортсменкой Ольгой Фролкиной вышел школьник из Никеля Иван Крохинов. В итоге ему удалось победить.

Фото: Анна Шамина

Также во время фестиваля работали специальные зоны для детей, которые смогли попробовать себя в мастер-классах по рисованию, фотографии и созданию мыльных пузырей.

В июле Мурманскую область посетил президент России Владимир Путин. Этот визит в регион стал первым за последние девять лет. В предыдущий раз глава государства посещал Мурманскую область в июле 2014 года, чтобы принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Североморске.