Путин впервые за девять лет посетил Мурманскую область

Президент России Путин прибыл в Мурманскую область впервые за девять лет

Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Это первая поездка Путина в регион за последние девять лет. В предыдущий раз глава государства посещал Мурманскую область в июле 2014 года, чтобы принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Североморске, пишет агентство.

О том, что 20 июля у Путина запланирована поездка в один из российских регионов, ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не стал называть место назначения. Он объяснил журналистам, что «сейчас по понятным причинам» такие поездки не анонсируются.