К пострадавшей в ДТП Ладе Дэнс приставили телохранителя

Shot: к Ладе Дэнс приставили телохранителя

К пострадавшей в ДТП российской певице Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) приставили телохранителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистке поступают угрозы от отвергнутого поклонника. «Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера», — заявил представитель певицы.

Ранее адвокат Лады Дэнс Сергей Жорин рассказал об угрозах в адрес артистки. «Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения весьма опасно», — сообщил Жорин, отметив, что певице также поступали угрозы по телефону.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.