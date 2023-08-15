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15:30, 15 августа 2023Культура

К пострадавшей в ДТП Ладе Дэнс приставили телохранителя

Shot: к Ладе Дэнс приставили телохранителя
Лада Дэнс

Лада Дэнс. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

К пострадавшей в ДТП российской певице Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) приставили телохранителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистке поступают угрозы от отвергнутого поклонника. «Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера», — заявил представитель певицы.

Ранее адвокат Лады Дэнс Сергей Жорин рассказал об угрозах в адрес артистки. «Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения весьма опасно», — сообщил Жорин, отметив, что певице также поступали угрозы по телефону.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

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    Варвара Кошечкина
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