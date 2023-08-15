Россиянам дали совет насчет сбережений после повышения ключевой ставки

Экономист Григорьев посоветовал использовать вклады после роста ключевой ставки

Существенный подъем ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ) России потянет за собой кредитные и депозитные ставки, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал способы сохранить сбережения.

Ранее регулятор повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых.

Сбережения в рублях

Скорее всего, банки отреагируют на повышение ставки ЦБ и повысят ставки по вкладам для привлечения рублевой наличности граждан, полагает экономист. Он посоветовал россиянам подождать этого момента. При этом надо иметь в виду, что банки будут поднимать ставки по-разному, отметил эксперт.

Банки могут поднять ставки в пределах подъема ставки ЦБ, на плюс-минус 3,5 процентных пункта. Кто-то, возможно, даже повыше — особенно банки среднего калибра, которые больше опираются на ценовые факторы, привлекая деньги клиентов. Банки более крупные, наверняка, поднимут на меньшее число процентных пунктов. На это стоит ориентироваться Владимир Григорьев экономист

Квартирный вопрос

Тем, кто собирался брать ипотеку, экономист посоветовал не затягивать, так как кредитные ставки должны начать расти вслед за ключевой ставкой ЦБ. Он также обратил внимание, что некоторые банки очень быстро пересматривают ставки по ипотеке, некоторые — с задержкой.

Накопления в долларах

Россиянам, которые хранят сбережения в валюте и не нуждаются в рублях, Григорьев рекомендовал пока не предпринимать никаких действий.

«У нас денежно-кредитная политика, к сожалению, в этом году несколько хаотичная. ЦБ допустил сильное ослабление рубля. Есть, конечно, и объективные факторы, но их можно было частично купировать. Сейчас пока сложно предсказать, что будет происходить, но у нас, я полагаю, сильно стабильный финансовый рынок в этом году не будет. Конечно, валюта может ослабеть, даже заметно, но это не исключает того, что в дальнейшем она снова вырастет», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Менее чем за месяц российская валюта ослабела более чем на 10 процентов. В ЦБ указывали, что основной причиной является ослабление экспортных доходов, а также восстановление импорта. Однако в понедельник, 11 августа, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что причиной низкого курса рубля является слишком низкая ставка, а крепкая национальная валюта помогает российской экономике.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится через месяц, 15 сентября. Решение по ставке, указал регулятор, будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.