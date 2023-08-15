В Луцке, Львове и Днепропетровской ОВА прозвучали взрывы

В трех украинских городах прозвучали взрывы. В частности, соответствующую информацию в своем Telegram-канале опубликовал мэр Львова Андрей Садовый.

Он призвал жителей города находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Кроме того, взрывы прогремели в Луцке, о чем сообщил мэр города Игорь Полищук. Он рассказал, что повреждено промышленное предприятие. «Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется», — добавил градоначальник.

Информация о взрывах также появилась в Telegram-канале пресс-службы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА). Уточняется, что в 4:20 мск было повреждено предприятие в Днепре, в результате чего произошло возгорание. «Предварительно, 1 пострадавший. Ждите официальную информацию», — говорится в сообщении.

Ранее в Одессе после сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы. Жителей города попросили остаться в укрытиях в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).