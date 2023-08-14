В Одессе после сигнала воздушной тревоги раздались взрывы

В Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, прогремели взрывы

В Одессе после сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом пишет издание «Укринформ».

По данным журналистов, жителей города попросили остаться в укрытиях в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Издание пишет, что сирены воздушной тревоги в ночь с воскресенья на понедельник, с 13 на 14 августа, заработали и в других регионах Украины: Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги.

В июле в Одессе также раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

