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02:39, 14 августа 2023Бывший СССР

В Одессе после сигнала воздушной тревоги раздались взрывы

В Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, прогремели взрывы

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

В Одессе после сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом пишет издание «Укринформ».

По данным журналистов, жителей города попросили остаться в укрытиях в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Издание пишет, что сирены воздушной тревоги в ночь с воскресенья на понедельник, с 13 на 14 августа, заработали и в других регионах Украины: Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги.

В июле в Одессе также раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

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    Марина Совина
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